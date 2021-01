Outriders è stato rinviato di nuovo, in arrivo una demo pubblica gratuita

Avrebbe dovuto vedere la luce il mese prossimo, invece Outriders è stato nuovamente rinviato da Square Enix.

Con un messaggio diffuso sui social, il publisher nipponico fa sapere che lo sparatutto cooperativo sviluppato da People Can Fly sarà disponibile dall’1 aprile. Vista la data scelta viene naturale precisare che non si tratta di uno scherzo, invece il team polacco sfrutterà questo tempo extra per apportare le ultime modifiche al gioco e migliorarne l’ottimizzazione.

Nel frattempo, Square Enix e People Can Fly hanno predisposto una demo pubblica gratuita che verrà resa disponibile a partire dal 25 febbraio. Questa versione di prova permetterà agli interessati di toccare con mano le prime ore del gioco e testare ognuna delle quattro classi disponibili, sia in modalità solitaria che cooperativa. In più, tutti i progressi accumulati nella demo verranno successivamente trasferiti nel gioco completo.

Outriders, lo ricordiamo, uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.

