I server di Battleborn chiuderanno definitivamente a breve

Lo avevamo già anticipato più di un anno fa, sul finire del 2019, ma ora abbiamo una data precisa: i server di Battleborn chiuderanno i battenti dal prossimo 25 gennaio.

Ciò significa che il particolare videogioco sviluppato da Gearbox Software ed edito da 2K Games sarà interamente inutilizzabile, non solo per quanto riguarda le diverse modalità multiplayer, ma anche in caso si voglia semplicemente affrontare la campagna in solitaria. Battleborn, infatti, è un titolo “always online” che richiede la connessione perpetua ai server persino quando si desidera giocare da soli.

