The King of Fighters XV: presentazione rinviata a data da destinarsi

Prevista inizialmente durante la giornata di ieri, la presentazione ufficiale di The King of Fighters XV e del terzo Season Pass di Samurai Shodown è stata rinviata a data da destinarsi.

SNK non ha spiegato le motivazioni che hanno portato al rinvio, limitandosi a diffondere un brevissimo comunicato via Twitter in cui si scusa con i fan dei due picchiaduro e fa sapere che presto verrà fissata una nuova data.

Aspettiamo dunque di ricevere ulteriori notizie direttamente dalla compagnia nipponica, sperando che l’attesa non sia lunga.

