Twitch rimuove l'emote PogChamp in seguito ai disordini negli USA

Dopo numerosi inviti ad agire da parte di una parte consistente della community, Twitch ha deciso di rimuovere la celebre emote PogChamp dalla piattaforma di streaming.

Twitch ha giustificato la rimozione affermando che Ryan “Gootecks” Gutierrez, lo streamer immortalato nell’emote, avrebbe fomentato la violenza in seguito alle rivolte che si sono verificate la scorsa notte negli USA, quando un folto gruppo di manifestanti riottosi è riuscito a cingere d’assedio Capitol Hill e a entrare nel palazzo del Congresso degli Stati Uniti d’America. Gootecks ha infatti invitato la popolazione a organizzare ulteriori sommosse in seguito alla morte di una manifestante uccisa proprio all’interno di Capitol Hill, definendola una martire.

Con l’intento di evitare che l’emote potesse diventare uno strumento di propaganda politica, o addirittura un vero e proprio simbolo d’odio, Twitch ha quindi deciso di rimuovere il PogChamp, spiegando però di voler lavorare assieme alla community per realizzare una nuova emote che incarni lo stesso spirito originale di quella appena rimossa.

