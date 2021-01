The Sinking City ritorna sugli store digitali di PC e console

Dopo la rimozione dalla vendita sui vari store di PC e console avvenuta la scorsa estate, The Sinking City torna ora disponibile per l’acquisto sulle principali piattaforme digitali.

La rimozione era avvenuta in seguito a una disputa legale nata tra Frogwares, la software house che ha sviluppato il videogioco di ruolo investigativo a sfondo lovecraftiano, e il publisher Nacon. Secondo gli sviluppatori, il publisher non avrebbe rispettato gli accordi contrattuali, evitando di pagare con puntualità le somme spettanti a Frogwares e facendo forti pressioni sul team.

Sebbene la disputa stia ancora proseguendo presso la Corte di Appello di Parigi, secondo quanto riportato da Nacon in una nota, il tribunale ha disposto che il videogioco torni in vendita dal momento che il team di sviluppo avrebbe terminato il contratto in maniera illegale.

Ciò significa che a breve The Sinking City dovrebbe tornare disponibile su tutte le piattaforme digitali. Segnaliamo che il gioco è già acquistabile sul Microsoft Store di Xbox One, mentre successivamente ritornerà anche su Steam e sul PlayStation Store.

