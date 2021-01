Altri titoli della serie Final Fantasy arriveranno su Xbox Game Pass

Per gli appassionati della saga di JRPG di Square Enix, l’Xbox Game Pass è già una buona offerta, visto che al suo interno possiamo trovare il recente Final Fantasy XV, oltre ai classici VII, VIII e IX. Sembra però che il parco di titoli sia in procinto di espandersi ulteriormente: parlando con True Achievements, un portavoce di Microsoft avrebbe fatto sapere che “non vediamo l’ora di annunciare date di lancio precise per altri titoli della serie Final Fantasy nel futuro.”

Non è improbabile, dunque, che anche Final Fantasy X/X-2, XII e i tre capitoli della saga di Lightning andranno ad aggiungersi all’offerta di Microsoft; resta da vedere quando di preciso questo avverrà. Se invece siete in attesa di Final Fantasy XVI, vi ricordiamo che per ora ne è stata confemata solo la versione PS5.