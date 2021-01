Il prossimo titolo di inXile Entertainment includerà elementi FPS

Non è una sorpresa che, dopo il riuscito Wasteland 3, inXile Entertainment si stia già messa all’opera per preparare il suo prossimo titolo. E come spesso accade, sono le pagine delle offerte di lavoro a rivelare qualche dettaglio su questo progetto non ancora svelato: la posizione per un Lead Gameplay Engineer, ad esempio, svela come il futuro si prospetti ancora una volta ruolistico per inXile, che specifica di essere al lavoro su un “next generation action role playing game”. E se quell’action vi fa già pensare a qualcosa di diverso da Wasteland, è sufficiente leggere poco oltre per scoprire che fra le responsabilità di questo incarico ci sarà anche quella di “architettare, implementare e supportare nuove funzionalità di gameplay da sparatutto in prima persona.”

Anche la posizione di Senior Gameplay Designer avrà un ruolo simile: “farai squadra con le altre menti creative del team di sviluppo, progettando e implementando sistemi di gameplay che prevedono armi in prima persona potenti e maneggevoli, e abilità di combattimento che faranno sentire il giocatore immerso nell’azione.” Sembra dunque che inXile sia intenzionata, almeno in parte, a ripercorrere gli stessi passi fatti da Bethesda tanti anni fa con Fallout 3. Terremo d’occhio con interesse gli sviluppi di questo loro nuovo progetto.