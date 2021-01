Secondo alcune voci, PUBG 2 e PUBG Mobile 2 sarebbero in lavorazione

Sembra che Krafton abbia intenzione di dare una rinfrescata al suo battle royale. Sul web sono infatte apparsi delle voci che, citando il sito coreano MTN, segnalano come Krafton sarebbe al lavoro su un seguito di PUBG – sia per quanto riguarda la versione PC e console che PUBG Mobile. Lo stesso account Twitter riporta anche come questo seguito permetterà il gioco cross-piattaforma fra PC e console.

Ovviamente, trattandosi di fonti non ufficiali è difficile sapere quanto ci sia di accurato. Non è improbabile, per esempio, che il significato originale possa essere stato distorto nella traduzione, e che piuttosto che su un seguito vero e proprio, Krafton sia al lavoro su massiccio aggiornamento di PUBG in grado di convincere vecchi giocatori a tornare e attirarne di nuovi, o magari su una versione next-gen. Staremo a vedere.