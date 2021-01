Oculus Quest 2 supera gli utenti del predecessore in sole 7 settimane

Sembra che l’Oculus Quest 2 si stia rivelando un netto successo per Facebook. In un post di inaugurazione per il nuovo anno, Andrew Bosworth dei Facebook Reality Labs ha infatti dichiarato che “il Quest 2 ha superato gli utenti attivi mensili del Quest in meno di sette settimane”. La notizia arriva a margine di quello che è stato un ottimo anno per la realtà virtuale nel suo complesso, indubbiamente anche in seguito alla pandemia che ha costretto così tanta gente a rimanere in casa. Il volume di acquisti totali legati al VR nel corso del 2020 ha infatti superato il miliardo di dollari.

L’Oculus Quest 2, in particolare, è arrivato sul mercato come offerta davvero competitiva, dato che si tratta di un visore standalone (ma con possibilità di connessione ad hardware più potenti) dal prezzo relativamente contenuto; fattori che hanno indubbiamente contribuito al suo successo. Non sono mancate alcune preoccupazioni dovute al suo obbligo di essere collegato a un account Facebook, che Andrew Bosworth ha cercato di tranquillizzare: “nel 2021, offriremo più opzioni e controllo su come apparite nella VR, incluse opzioni per il nostro avatar e per la privacy.”