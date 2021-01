Minecraft Earth: i server chiuderanno a giugno 2021

Pessime notizie per chi si era appassionato all’esperienza in realtà aumentata di Mojang. Lo studio ha infatti annunciato che Minecraft Earth non sarà più giocabile a partire dal 30 giugno 2021; la decisione è stata presa in seguito agli avvenimenti dell’ultimo anno. Comprensibilmente, la pandemia globale e la necessità di limitare i contatti hanno avuto un duro impatto su un titolo che fa dell’attività all’aperto e della collaborazione fra i giocatori il suo cardine. Mojang ha deciso quindi di impiegare le sue energie in maniera più produttiva su altri titoli dell’universo di Minecraft, ma non prima di dare un saluto adeguato a Minecraft Earth. L’ultimo suo aggiornamento, già disponibile, includerà infatti:

Rimozione di tutte le transazioni monetarie

Drastica riduzione del costo in rubini del contenuto ingame

Inclusione di tutto il contenuto completo non ancora rilasciato

Riduzione dei requisiti di tempo per il crafting e lo smelting

Sostituzione di boost inutilizzati per crafting e smelting con boost al raggio dello stesso livello

Oggetti gratuiti per tutti i giocatori che accederanno fra il 5 gennaio il 30 giugno

Chi ha acquistato rubini (la valuta in moneta reale del gioco) non potrà ricevere un rimborso, ma otterrà un gettone per scaricare gratuitamente Minecraft Bedrock Edition sul proprio dispositivo mobile; chi ha acquistato quantità notevoli di rubini otterrà anche Minecoins. Tutti i Creator Items posseduti su Minecraft Earth saranno trasferiti gratuitamente su Minecraft Bedrock. Ricordiamo che, viste le sue funzionalità online, dopo la data del 30 giugno sarà impossibile giocare a Minecraft Earth, anche se è ancora installato sul vostro smartphone o tablet. Potete trovare tutte le informazioni necessarie sulla pagina delle FAQ.