Monster Hunter Rise: la demo sarà disponibile a partire da oggi

Nel corso di una trasmissione speciale dedicata al suo prossimo capitolo della serie di caccia ai mostri, Capcom ha rivelato una serie di interessanti informazioni su Monster Hunter Rise. Non sono mancate le presentazioni dei mostri più iconici a cui ci troveremo a dare la caccia, che ha visto volti noti alternarsi a new entry, oltre a una panoramica degli abitanti del villaggio ninja di Kamura, sperduto fra i monti e imprescindibile base da cui dare il via alle nostre spedizioni.

L’informazione che però attirerà in misura maggiore l’interesse dei giocatori è sicuramente quella che riguarda la demo di Monster Hunter Rise. Capcom ha infatti rivelato che a partire da stanotte potremo mettere mano a questa versione di prova del gioco, che includerà quattro missioni: due tutorial che ci permetteranno di fare pratica con gli insetti filo e con la possibilità di cavalcare le viverne (sì, avete letto bene), e due cacce vere e proprie. Entrambe le missioni saranno giocabili sia in solitaria che in gioco cooperativo online, ma tenete presente che la demo avrà una durata limitata: le porte virtuali del villaggio di Kamura si chiuderanno infatti il 31 di gennaio. Il gioco completo, invece, sarà disponibile a partire dal 26 marzo in esclusiva su Nintendo Switch.