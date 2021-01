Hitman 3: ecco il trailer di gameplay della modalità VR

Una delle particolarità più interessanti di Hitman 3 è il fatto che tutte le missioni del World of Assassination saranno giocabili anche in modalità VR. La funzionalità era stata annunciata già da tempo, ma IO Interactive ha deciso di permetterci di darle un altro sguardo con un trailer di gameplay rilasciato poco fa.

La compatibilità, almeno per il momento, è però confermata solo per PSVR; ciò significa che dovremo acquistare Hitman 3 su PS4 o PS5 e disporre dell’apposito visore per poterci godere l’incredibile immersività garantita da questa tecnologia. La speranza è, ovviamente, che con il tempo IO Interactive decida di estenderne la disponibilità.

Hitman 3 arriverà il 20 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Stadia, e una sua versione in cloud è prevista anche il Nintendo Switch.