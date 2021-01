Biomutant uscirà entro fine marzo, assicura THQ Nordic

Annunciato qualche anno fa e rinviato più volte, Biomutant dovrebbe essere finalmente in dirittura di arrivo.

Intervenendo sulle colonne di GamesIndustry, Klemens Kreuzer, l’amministratore delegato di THQ Nordic, ha spiegato che l’uscita dell’ambizioso action RPG in lavorazione presso Experiment 101 è ormai dietro l’angolo. Kreuzer ha affermato che Biomutant uscirà prima della fine dell’anno fiscale in corso: ciò significa che la pubblicazione è prevista nel corso del primo trimestre del 2021, entro il 31 marzo. Kreuzer fa sapere che Biomutant è un’opera di primaria importanza per il publisher austriaco, per questo motivo la gestazione si è allungata così tanto.

Restiamo quindi in attesa di conoscere la data di uscita ufficiale e definitiva, nella speranza che manchi davvero poco al lancio di Biomutant.

