Twitch sospende l'account di Donald Trump dopo l'assalto a Capitol Hill

In seguito all’assalto a Capitol Hill dello scorso mercoledì 6 gennaio, Twitch ha deciso di sospendere l’account ufficiale del presidente Donald Trump.

Tramite una nota inviata alla redazione di Polygon, un portavoce della piattaforma di streaming ha fatto sapere che la decisione di sospendere il canale del Presidente degli Stati Uniti si è resa necessaria per proteggere la community di Twitch dalla retorica provocatoria di Trump, ed evitare così che questa possa provocare ulteriori atti di violenza.

Sebbene questa sia di fatto una forte presa di posizione contro l’amministrazione Trump, non si è trattato dell’unico provvedimento messo in atto dalla piattaforma di streaming. Nelle scorse ore, infatti, Twitch ha rimosso il PogChamp per evitare che diventasse un simbolo d’odio dopo che Gootecks, il personaggio che ha fornito il volto alla celebre emote, si è di fatto schierato a difesa dei rivoltosi fomentando ulteriori violenze.

