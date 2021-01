Epic Games annuncia l'acquisizione di RAD Game Tools

Attraverso un breve comunicato diffuso nelle scorse ore sul sito ufficiale della compagnia, Epic Games ha annunciato di aver finalizzato l’acquisizione di RAD Game Tools.

RAD Game Tools è una software house che realizza strumenti di sviluppo impiegati non solo nell’ambito dell’industria dei videogiochi, ma anche nel mondo del cinema e della televisione. Tra i prodotti offerti dalla compagnia vi è anche il famoso codec Bink Video, utilizzato da decine di migliaia di giochi sin dalla fine degli anni Novanta.

Stando a quanto dichiarato da Epic Games, l’acquisizione permetterà alla compagnia di migliorare i tool offerti agli utenti dell’Unreal Engine, che d’ora in avanti potranno godere di una migliore implementazione degli strumenti realizzati da RAD Game Tools. Quest’ultima, però, continuerà a operare indipendentemente, garantendo i suoi servizi anche a chi non utilizzerà il motore proprietario di Epic Games.

