Path of Exile: annunciata l'espansione Echoes of the Atlas

Path of Exile sta per arricchirsi di nuovi contenuti grazie a Echoes of the Atlas, la nuova espansione in arrivo tra pochi giorni su PC e console.

Echoes of the Atlas introdurrà una serie di modifiche al bilanciamento dell’action RPG free-to-play, nonché numerose novità che andranno a espandere ulteriormente il già corposo endgame. Tra questi non mancheranno boss inediti che forniranno ricompense esclusive ai giocatori di livello più alto.

L’espansione non mancherà di aggiungere anche nuovi skill tree che potranno essere sbloccati portando a termine sfide inedite fornite da un nuovo personaggio, Maven. Echoes of the Atlas introduce anche una revisione di numerose classi, tra cui l’elementalista e l’inquisitore, e una nuova lega denominata Ritual.

Segnaliamo, infine, che Echoes of the Atlas sarà disponibile su PC dal 15 gennaio, mentre le versioni console di Path of Exile si aggiorneranno il 20 gennaio.