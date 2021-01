Epic Games Store regala il roguelite tattico Crying Suns

Altra settimana, altro regalo da parte di Epic Games Store, che questa volta offre agli utenti della piattaforma il roguelite a sfondo tattico Crying Suns.

Si tratta di un titolo a tema fantascientifico che segue la struttura di FTL: Faster Than Light, aggiungendo però un sistema di combattimento tattico in tempo reale con pausa tattica. Vestendo i panni di un comandante di una flotta stellare, a noi spetterà il compito di esplorare lo spazio e scoprire cosa sia successo all’Impero Galattico misteriosamente caduto.

Per riscattare gratuitamente Crying Suns basta seguire questo collegamento. Segnaliamo, infine, che la promozione sarà valida fino al 14 gennaio prossimo, dopodiché Epic Games Store regalerà Star Wars Battlefront II: Celebration Edition.

