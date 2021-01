MTG Arena in arrivo su dispositivi Android a fine mese

Wizards of the Coast ha annunciato che MTG Arena sta per approdare sui dispositivi Android in Early Access.

L’uscita della versione mobile della controparte digitale del celebre gioco di carte collezionabili coinciderà con il lancio di Kaldheim, l’ultima espansione di ispirazione vichinga in arrivo il 28 gennaio.

Di seguito riportiamo i requisiti consigliati per giocare a MTG Arena su dispositivi Android:

Versione: 6.0 (Marshmallow)

RAM: 4GB

API: OpenGL ES 3.0

Texture Compression: ETC2

Chipset

Kirin 970

Snapdragon 845

Exynos 9810

MTG Arena sarà disponibile successivamente anche sui dispositivi con sistema operativo iOS, tuttavia in questo caso non è ancora stata fissata una data ufficiale.