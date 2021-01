Smite: con la Season 8 arriveranno le divinità babilonesi

Continua ad espandersi il divino pantheon di Smite, stavolta andando a pescare da una mitologia tutta nuova. La Season 8 vedrà infatti l’arrivo di otto nuovi dèi sul Battleground of the Gods, due dei quali sono stati già presentati: e cioè Tiamat e Gilgamesh, che possiamo vedere in azione nel trailer cinematografico preparato da Hi-Rez Studios.

Tiamat arriverà con l’aggiornamento 8.2, mentre re Gilgamesh dovrà attendere fino alla patch 8.4. Oltre a nuove divinità, con la Season 8 su Smite arriverà anche una nuova mappa Conquest a tema babilonese, e comabiamenti vari alle mappe già presenti nel gioco. Hi-Rez Studios ha inoltre fatto sapere che nel corso del 2021 i giocatori potranno aspettarsi due nuove collaborazioni: considerato che le precedenti hanno portato su Smite Avatar e le Tartarughe Ninja, siamo curiosi di scoprire cos’hanno in mente per il futuro gli sviluppatori.

E se per caso volete provare in anticipo il nuovo aggiornamento, potete fare un salto sul Public Test Server.