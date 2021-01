Dying Light 2: il lead writer abbandona il progetto

Aria di cambiamento, in quel di Techland. Il lead writer e art director Pawel Selinger ha infatti annunciato tramite il suo profilo LinkedIn di non essere più parte dello studio polacco. Viene a chiudersi così una collaborazione che dura da ben ventidue anni, con Selinger che augura allo studio “che Dying Light 2 e i vostri prossimi progetti possano diventare successi globali.” Techland non ha ancora rilasciato nessuna comunicazione in merito, ma viste le parole del lead writer sembra che la separazione sia stata pacifica.

Non si tratta in ogni caso della prima figura di alto profilo che abbandona lo sviluppo di Dying Light 2. Già qualche tempo fa lo studio polacco aveva deciso di tagliare i ponti con Chris Avellone, ed è impossibile non notare che, a due anni dalla presentazione, il gioco non ha ancora una data di lancio. D’altro canto, visto il ruolo di Selinger non è improbabile che il suo lavoro per quanto riguarda questo progetto sia ormai completo; e se non altro, Techland sembra convinta che il 2021 sarà un buon anno per Dying Light 2.