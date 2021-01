League of Legends ha incassato 1,75 miliardi di dollari nel 2020

Casomai ci fosse qualche dubbio del continuato successo di League of Legends, ora arrivano pure i dati monetari a confermarlo. Il MOBA di Riot Games ha infatti incassato 1,75 miliardi di dollari nel corso del 2020; è quanto emerge da un report di SuperData, azienda che si occupa di analizzare e compilare statistiche accurate nel campo dei videogiochi. Con questa cifra, il MOBA si attesta al sesto posto nella classifica di giochi free to play, e primo fra i giochi per PC e console. Considerati i suoi undici anni di età, il risultato raggiunto da League of Legends è senza dubbio notevole; merito anche dei continui aggiornamenti che hanno mantenuto il titolo al passo coi tempi anche dal punto di vista tecnico.

Come già accennato, gli altri titoli nella top 10 dei free to play sono giochi mobile; ma se non stupisce certo la presenza di successi come Honor of Kings e AFK Arena, il fatto che Pokémon GO sia quinto in classifica è testimonianza dell’ottima capacità di Niantic di adattarsi alla pandemia; altri giochi in realtà aumentata non hanno avuto la stessa fortuna. E sempre a proposito di mercato mobile, anche Riot Games sta iniziando a espandere la sua presenza nel settore: oltre al gioco di carte Legends of Runeterra, la compagnia ha di recente anche lanciato League of Legends: Wild Rift, adattamento per iOS e Android del suo MOBA.