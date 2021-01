Morto Brad Venable, doppiatore di Devil May Cry 5, Serious Sam 4

Brutta giornata per l’industria videoludica: è infatti scomparso Brad Venable, doppiatore dalla pluriennale carriera nel mondo dell’animazione e dei videogiochi. La causa della morte non è stata diffusa, ma a testimoniare l’avvenimento ci sono le commemorazioni dei suoi colleghi e colleghe, come ad esempio Kira Buckland. La carriera videoludica di Venable era iniziata con World of Warcraft, ma il suo talento lo aveva poi portato a ricoprire numerosi ruoli in altri giochi. Di recente, aveva prestato la sua voce a Griffon e a Nightmare in Devil May Cry 5, a Bill Corwin in Serious Sam 4 e a Kostas e Nader in Fire Emblem: The Three Houses.

