Darill Arts annuncia la graphic novel Remothered: Lamb to the Slaughter

Pensavate forse che gli insidiosi terrori di Remothered si limitassero all’industria videoludica? Pensavate male, perché Darril Arts ha annunciato un nuovo capitolo dell’universo horror, questa volta in formato graphic novel. La storia arriverà su Steam e GOG a partire dal 29 gennaio, e sarà disponibile in solo formato digitale; la storia è scritta dalla mente dietro ai giochi, Chris Darril, mentre l’adattamento sarà opera di Simon Birks e le illustazioni di Willi Roberts, dell’etichetta Blue Fox Comics.

Il titolo completo dell’opera sarà Remothered: A Lamb to the Slaughter – Book 1, e Darril Arts ha specificato come questa graphic novel vada considerata “la prima parte di una vera Director’s Cut”. A Lamb to the Slaughter sarà infatti ambientato fra gli eventi dei due giochi, e seguirà le vicissitudini di Richard e Arianna Felton, la cui figlia Celeste è scomparsa misteriosamente. La storia fornirà nuovi dettagli su alcuni eventi apparentemente minori della trama, e svelerà alcuni dei misteri più profondi dei giochi, in particolare per quanto riguarda la Red Nun.