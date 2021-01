Halo Infinite: il designer Kolbe Payne lascia il team di sviluppo

Il team di sviluppo di Halo Infinite perde un altro membro. Stavolta si tratta del designer Kolbe Payne, che ha annunciato su Twitter di essersi lasciato alle spalle gli uffici di 343 Industries per unirsi a Gunfire Games, sviluppatori di Darksiders e Remnant: From the Ashes. Questa separazione non è necessariamente indice di problemi con lo stato dei lavori: la posizione di Payne non era di alto livello, ed è normale che ci sia ricambio all’interno dei team di sviluppo, sopratutto quando si tratta di progetti di lunga durata come Halo Infinite.

Allo stesso tempo, però, nel processo di sviluppo dell’ultimo capitolo della saga del soldato verde non sono mancate le asperità. In ottobre, era stato il director Chris Lee a lasciare il progetto, e due mesi prima Halo Infinite aveva visto la sua data di lancio slittare dal 10 novembre ad un generico 2021. Non sono nemmeno mancate le voci che prospettavano un arrivo del titolo nei negozi per il 2022, voci però presto smentite da 343 Industries.