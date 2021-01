IO Interactive potrebbe non adottare il modello di Hitman in futuro

A partire dal suo reboot nel 2016, la serie di Hitman è stata sede di sperimentazione per IO Interactive. Distaccandosi dagli episodi precedenti, i capitoli della World of Assassination si sono contraddistinti per una struttura da live service, con continui aggiornamenti e nuovi obiettivi a tempo limitato, quei Bersagli Elusivi il cui completamento garantisce l’accesso a ricompense uniche. In un’intervista rilasciata a VG247, sembra però che IO Interactive potrebbe non adottare un modello simile per i suoi prossimi progetti.

Travis Barbour, communication manager per IO Interactive, ha infatti dichiarato che questo modello ha funzionato bene per Hitman, sopratutto grazie alla continua interazione con la comunità. Allo stesso tempo, però, lo studio non vuole dare per scontato che sarà adottato anche in futuro. Ovviamente, il riferimento è a Project 007, che lo studio danese ha annunciato a novembre 2020 e del quale ancora non si hanno notizie più dettagliate.