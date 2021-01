League of Legends: tante novità in arrivo nella Season 2021

Dopo un 2020 segnato dal successo, il 2021 si preannuncia un anno altrettanto scoppiettante per il titolo di punta di Riot Games. Nel corso di una lunga diretta dedicata alla Season 2021, la compagnia ha infatti presentato alcune delle tante novità che potremo attenderci nel corso del prossimo anno su League of Legends. Partiamo con quello che sarà il protagonista narrativo dei prossimi mesi, e cioè Viego il Re in Rovina, che da già il nome al gioco in sviluppo da parte di Airship Syndicate e che possiamo vedere in azione in un nuovo trailer cinematografico.

Viego sarà il primo dei sei eroi che arriveranno su League of Legends nel corso del 2021. Reav3 di Riot Games ne ha parlato più in dettaglio in un video dedicato: sembra che il sovrano delle nebbie sarà un jungler, e che stando ai brevi segmenti di gameplay mostrati potrà letteralmente prendere il controllo dei campioni che elimina (fatevi da parte, Sylas e Neeko). Viego arriverà sulla Landa degli Evocatori a breve, dato che sarà disponibile sul Test Realm a partire da settimana prossima; per gli altri campioni, Riot ha reso noto che ne avremo uno per ruolo, più due per la corsia centrale.

L’attenzione degli sviluppatori non sarà però esclusivamente dedicata ai nuovi campioni. Riot infatti continuerà il suo processo di svecchiamento dei “veterani” di League of Legends, rinnovando sia il loro aspetto che il loro set di abilità. Il prossimo a finire sul tavolo operatorio sarà Dr. Mundo, mentre per decidere chi lo seguirà Riot si è rivolta alla comunità di giocatori: nel corso della prossima settimana, saremo chiamati a scegliere chi fra Skarner, Nocturne, Quinn, Shyvanna e Udyr più necessita di un rework (noi onestamente puntiamo su Udyr, che dopo dieci anni ancora ha l’aspetto di un barbone ubriaco che prende a ceffoni la gente).

Ovviamente, il cast di League of Legends non mancherà di aggiornare anche il suo guardaroba: con il ritorno delle festività dell’anno lunare arriveranno anche tutta una serie di aspetti alternativi per tutti i vostri eroi preferiti (a meno che il vostro eroe preferito non sia Ornn, probabilmente). Ha inizio anche la nuova stagione classificata, pronta con il suo carico di gioie e dolori, e per i più competitivi un nuovo torneo Clash si terrà fra il 16 e il 17 gennaio.

Buone notizie anche per chi ama Teamfight Tactics, la modalità autobattler incorporata in League of Legends. Arriverà infatti nel corso del mese di gannaio l’aggiornamento di metà set di Destini, che introdurrà una nuova arena classificata, nuovi campioni, tratti e Mini Leggenda. E a fine primavera, aspettatevi un nuovo tema, con il quinto set di Teamfight Tactics che vedrà l’arrivo di una versione corrotta della convergenza. Infine, per chi ama vedere campioni in miniatura riempirsi di botte ma ha poco tempo a disposizione, Riot Games sta preparando una modalità più veloce, pensata per chiudersi in venti minuti o meno.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che come suo solito Riot Games non ha mancato di dare un occhio anche agli esport.