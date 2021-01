Biomutant non uscirà nel primo trimestre del 2021

Pochi giorni fa abbiamo riportato le dichiarazioni di Klemens Kreuzer, CEO di THQ Nordic, il quale aveva affermato che Biomutant sarebbe uscito entro la fine di marzo. Ora la stessa compagnia ha smentito le parole dell’amministratore delegato dichiarando che il gioco di ruolo in lavorazione presso Experiment 101 non vedrà la luce nel primo trimestre dell’anno.

Con una nota inviata alla redazione di GamesIndustry, il publisher austriaco ha precisato che Biomutant rimane un progetto di vitale importanza per THQ Nordic, tuttavia la sua uscità è prevista nel corso del prossimo anno fiscale che inizierà ad aprile. Le speranze di dover attendere poco per avventurarsi nel mondo di Biomutant, dunque, sono appena state infrante.

