Sony ha chiuso il sito ufficiale di Killzone

Sony ha staccato la spina al sito ufficiale di Killzone, la saga di FPS nata su console PlayStation 2 e portata avanti negli anni da Guerrilla Games.

La compagnia giapponese fa sapere che la chiusura del portale dedicato alla serie non avrà alcun effetto sulle modalità multiplayer di Killzone Shadow Fall e dello spin-off Mercenary, che dunque continueranno a essere attive e accessibili rispettivamente da PS4 e PS Vita. Tuttavia, d’ora in avanti non sarà più possibile creare e gestire i clan di Shadow Fall dal momento che tutto il procedimento passava tramite il sito ufficiale.

Sony spiega che i visitatori che si dirigeranno sul sito della saga verranno reindirizzati su PlayStation.com; cosa significhi la chiusura del portale per il futuro della serie, tuttavia, non è al momento dato sapere.

