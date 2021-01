Hitman 3: IO Interactive rivela per errore tutte le location

Nelle scorse ore, IO Interactive si è lasciata sfuggire per errore i nomi di tutte le location incluse in Hitman 3, rivelati maldestramente in un recente video di gameplay. Naturalmente vi invitiamo a non proseguire oltre nel caso in cui non vogliate rovinarvi la sorpresa di scoprire voi stessi i nuovi livelli, anche se è probabile che non vi interessino gli spoiler se avete cliccato su questa notizia.

Come riportato su Twitter, oltre a Dubai e Darthmoor, di cui abbiamo avuto la possibilità di parlare nel corso della nostra ultima anteprima, l’Agente 47 visiterà la Germania facendo tappa a Berlino, per poi volare in Cina a Chongqin. Successivamente il nostro assassino preferito raggiungerà l’Argentina, in particolare la città di Mendoza, per poi ritornare nel Vecchio Continente e fare visita ai Carpazi, in Romania. Vi ricordiamo, inoltre, che Hitman 3 includerà anche i livelli dei precedenti due titoli della trilogia, opportunamente rimaneggiati, i quali saranno però accessibili ai soli possessori di Hitman 1 e 2.

L’ultima avventura di 47 debutterà il 20 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Google Stadia.

