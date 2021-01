Il gameplay di Returnal al centro di in un nuovo video diario di sviluppo

Nel confezionare un nuovo video diario di sviluppo, Housemarque è tornata a illustrare il gameplay di Returnal, l’esclusiva PS5 in uscita il prossimo 19 marzo.

Nel lungo ed esaustivo video presente qui in alto, il game director Harry Krueger spiega la filosofia che ha portato alla nascita del gioco, ossia “gameplay first”, il motto che negli anni ha sempre accompagnato ogni produzione dello studio finlandese. Krueger mostra in dettaglio alcuni aspetti del gioco, tra cui il focus sui movimenti della protagonista e sugli strumenti a sua disposizione. Non manca un accenno ai feedback aptici del DualSense, che verranno sfruttati al massimo da Returnal, con particolare riferimento ai grilletti adattivi. Basti pensare che saranno disponibili diverse modalità di fuoco in base alla pressione esercitata dal giocatore sui trigger.

Insomma, pare proprio che il titolo d’esordio su next-gen di Housemarque stia venendo su bene.