Valorant: l'Episodio 2 introdurrà il nuovo agente Yoru

Riot Games ha presentato Yoru, il nuovo agente di Valorant che debutterà durante l’Atto I dell’Episodio 2 di questo FPS tattico multiplayer per PC.

Yoru è un Assassino da infiltrazione, dotato di una serie di strumenti che gli permettono di riposizionarsi o depistare gli avversari. Specializzato nel colpire alle spalle i nemici durante gli spostamenti, Yoru è in grado di mandare in confusione la squadra avversaria e creare scompiglio sul campo di battaglia.

L’Episodio 2 di Valorant introdurrà anche un nuovo Battlepass che durerà fino al 1° marzo, offrendo ai giocatori l’opportunità di sbloccare 12 modelli arma (più 3 set di varianti per una delle linee di modelli), 1 modello arma da mischia, accessori arma, carte, spray e titoli.

Segnaliamo, infine, che tutte queste novità saranno disponibile dal 12 gennaio.