Desperados III difficilmente uscirà su Switch

Brutte notizie per chi sperava di vedere Desperados III su Switch: gli sviluppatori hanno purtroppo fatto sapere che sarà davvero molto difficile che l’acclamato (anche da noi) tattico a turni approdi sulla console Nintendo.

In una recente intervista, Moritz Wagner di Mimimi Games ha spiegato che il gioco è fin troppo pesante per la piccola ibrida della Casa di Kyoto. Wagner afferma che Desperados III incide molto sulle operazioni portate avanti dalla CPU, e quella di cui è dotata Switch non riuscirebbe a gestire il motore di gioco.

Tuttavia, l’esponente di Mimimi Games lascia aperto un piccolissimo spiraglio. Il publisher THQ Nordic vorrebbe portare il gioco sulla console Nintendo ed è costantemente alla ricerca di un team capace di realizzare la conversione e fare così un vero e proprio miracolo.

Condividi con gli amici Inviare