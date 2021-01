Xbox Game Pass: Microsoft avrebbe avvicinato tutti i principali publisher

Che Microsoft si stia dando da fare per assicurarsi che l’Xbox Game Pass sia un servizio che tutti sono interessati ad avere non è certo una novità. Mosse come l’acquisizione di Bethesda, ad esempio, si muovono sicuramente in questo senso; ma l’inglobamento diretto non è certo l’unica strada intrapresa dalla Casa di Redmond. Basti pensare, ad esempio all’integrazione di EA Play, e alle recenti voci di una prossima integrazione di Uplay+. Proprio dei rumor in merito all’accordo con Ubisoft ha parlato Jez Corden di Windows Central nel corso del podcast Xbox Two, aggiungendo che il team di Phil Spencer si sarebbe messo in contatto con tutti i publisher più importanti per portare i loro giochi su Xbox Game Pass.

La notizia, di per sé, non è certo sorprendente: il Game Pass è un vero e proprio pilastro della strategia Xbox per questa generazione di console, ed è normale che tentino di rinforzarlo in tutti i modi, cercando quanto possibile di portarsi avanti rispetto alla concorrenza. Resta da vedere, però, quali di questi tentativi di accordo si concretizzeranno nel corso del 2021.