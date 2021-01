Awesome Games Done Quick si chiude con $2,75 milioni in donazioni

La pandemia non ha certo posto ostacolo alla vulcanica iniziativa nota come Awesome Games Done Quick, che riunisce regolarmente la comunità di speedrunner nel nome di una nobile causa: le donazioni alla ricerca sul cancro. Ricordiamo che l’evento vede decine di giocatori alternarsi nel tentativo di completare una serie di giochi nel modo più rapido possibile; ruolo di primo piano spesso giocano classici con qualche anno sulle spalle e titoli meno noti al grande pubblico.

Per ovvi motivi, l’Awesome Games Done Quick 2021 ha dovuto svolgersi in un formato differente, completamente online; ma l’evento, durato dal 3 al 10 gennaio, è stato comunque coronato dal successo. Le donazioni totali hanno infatti raggiunto la notevole cifra di 2,75 milioni di dollari, che saranno devoluti alla Prevent Cancer Foundation. Potete trovare tutti i video delle varie performance sul canale YouTube ufficiale.