Gotham Knights: i personaggi non in uso saranno livellati automaticamente

Ci siamo passati tutti: avete un gioco con un cast diversificato di protagonisti, ma solo quelli in uso accumulano esperienza e di conseguenza gli altri si trovano presto relegati in panchina. Per fortuna, sembra che Gotham Knights adotterà una strada diversa: nel parlare con GamesRadar, Fleur Marty e Patrick Redding di WB Games Montreal hanno infatti fatto sapere che anche i personaggi non in gioco livelleranno con noi. Dal punto di vista narrativo, ha senso: non è che mentre Robin rischia la pellaccia per lottare contro la criminalità Red Hood se ne vada al wellness center a fare i massaggi con le pietre calde.

La cosa ha senso anche nell’ottica del gioco cooperativo, che sembra costituirà una parte importante del gioco, vista la sua presenza nel trailer d’annuncio. A nessuno fa infatti piacere doversi ritrovare a scegliere un personaggio sottolivellato solo perché qualcuno ha già scelto il nostro personaggio prediletto. Stando a quanto dichiarato, sembra che anche i nemici scaleranno al nostro livello. Staremo a vedere con l’avvicinarsi del gioco cosa questo significherà in termini di progressione open world.