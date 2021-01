System Shock 2: Enhanced Edition, Nightdive mostra la compatibilità VR

Annunciato più di un anno fa, System Shock 2: Enhanced Edition è ancora in lavorazione presso Nightdive Studios, che al momento non ha ancora annunciato una data di lancio. Un recente tweet dello studio ha però fornito un indizio su uno dei motivi che potrebbe aver reso più lunghi i tempi di sviluppo. Nel breve video incluso nel messaggio, infatti, si vede il giocatore utilizzare una chiave inglese con quello che è inconfondibilmente un Valve Index, stando quindi ad indicare che il gioco potrebbe essere compatibile con la VR.

Il condizionale è d’obbligo, perché dal maneggiare una chiave inglese all’adattare un intero gioco alla realtà virtuale ce ne vuole. Ma, in attesa di conferme più corpose, non dubitiamo che Nightdive Studios si stia dando da fare per rendere System Shock 2: Enhanced Edition non solo un tributo all’originale, ma anche un’esperienza che vada al di là della sola nostalgia.

Our Notifications: "Is System Shock 2 EE still a thing?"

Us:🐒🔧 pic.twitter.com/nYgX0xnVBa — Nightdive Studios (@NightdiveStudio) January 10, 2021