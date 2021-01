Dragon Ball FighterZ: ecco il trailer di gameplay di Super Baby 2

Dopo la conferma arrivata qualche settimana fa, Bandai Namco è pronta a deliziarci con un lungo video di gameplay incentrato sul prossimo personaggio di Dragon Ball FighterZ. Stiamo ovviamente parlando di Super Baby 2, la fusione fra Vegeta e il temibile Baby, che possiamo vedere darsele di santa ragione con Kid Goku, Trunks e Gotenks.

Ovviamente, un nemico più potente non manca di abilità speciali altrettanto distruttive: nel corso del video, possiamo vederlo trasformarsi in scimmione e utilizzare onde d’energia di cui pensiamo non sia particolarmente piacevole essere i bersagli. Super Baby 2 arriverà su Dragon Ball FighterZ il 15 gennaio, come parte del FighterZ Pass 3 o come DLC acquistabile singolarmente al prezzo di 4,99€.