MSI presenta la nuova serie di schede madri Intel 500

MSI ha presentato le nuove schede madri della serie Intel 500, pronte per ospitare i processori Intel Core di undicesima generazione.

Tutte le schede madri MSI supporteranno lo standard PCI-E 4.0 Lightning e la sua larghezza di banda di 64 GB/s. Per quanto riguarda la connettività, le schede madri Z590 Wi-Fi saranno equipaggiate con il più recente modulo Wi-Fi 6E con frequenza fino a 6GHz. Sul versante audio, MSI ha migliorato ulteriormente il sistema implementato sulla serie precedente su tutte le fascie MEG, MPG e MAG. Le schede madri gaming della serie Z590 avranno l’upgrade al sistema Audio Boost 5 e la sincronizzazione con Sound Tune. Grazie al nuovo codec e sistema audio, le schede madri Z590 sono in grado di creare un effetto sinergico in modo da amplificare il suono e avere un’esperienza di gioco migliore. Inoltre, per offrire un migliore supporto a tutti gli utenti, il software Dragon Center e Creator Center si fondono in un unico software completo denominato MSI Center. L’applicazione sfoggia un nuovo design con funzionalità integrate, che aiutano gli utenti a gestire l’overclock e la sincronizzazione dei LED RGB in modo ancora più intuitivo.

Le diverse schede MSI della serie Intel 500 saranno come di consueto suddivise in vari segmenti:

MEG : per una migliore dissipazione, MEG Z590 GODLIKE è equipaggiata con diverse feature pensate ad hoc come il design del dissipatore FROZR. Inoltre, sia MEG Z590 GODLIKE che MEG Z590 ACE hanno una piastra posteriore in alluminio sul retro del PCB, che può estendere la superficie di dissipazione del calore. Non mancheranno anche MEG Z590 UNIFY e MEG Z590I UNIFY, ben nota per il suo design completamente nero.

MPG : in questa linea saranno presenti molte schede madri come MPG Z590 GAMING CARBON WIFI, MPG Z590 GAMING FORCE, MPG Z590 GAMING EDGE WIFI e MPG Z590 GAMING PLUS ecc. Tutte le schede madri di questa serie sono dotate di M.2 Shield Frozr e pad termici K7, in grado di supportare al meglio il raffreddamento dei prodotti chiave.

MAG : MSI rinfresca anche la serie MAG con nuovi colori e design. MAG Z590 TOMAHAWK WIFI e MAG B560 TOMAHAWK WIFI hanno entrambi un dissipatore di calore esteso in grafite. Il colore di MAG Z590 TORPEDO e MAG B560 TORPEDO è blu pacifico mentre quello di MAG B560M BAZOOKA è verde notte. Il concetto di colore deriva dai colori militari in accordo con MAG — MSI Arsenal GAMING. I vari colori offrono agli utenti più scelte per personalizzare il proprio pc.

PRO: per l'uso professionale e quotidiano, le schede madri Z590-A PRO e Z590 PRO WIFI hanno un design nero opaco con dissipatore di calore esteso. Altrimenti, la maggior parte delle schede madri della serie PRO, comprese Z590, B560 e H510, avrà una nuova soluzione di raffreddamento: Frozr AI Cooling, che rileverà le temperature della CPU e della GPU e regolerà automaticamente il funzionamento della ventola di sistema su un valore appropriato. Per dissipare il calore in modo efficace, Z590 PRO WIFI e Z590-A PRO hanno entrambi M.2 Shield Frozr che è costituito per emettere calore da M.2 Gen 4.

Segnaliamo, infine, che tutte le schede madri MSI della linea Intel 500 saranno disponibili sul mercato italiano a cavallo tra febbraio e marzo 2021.