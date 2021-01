PlayStation 5: Sony svela le finestre di lancio di molti giochi

In occasione della conferenza che Sony ha tenuto dalla cornice del CES 2021, la compagnia nipponica ha rivelato le diverse finestre di lancio di molti giochi in arrivo prossimamente su PlayStation 5. La maggior parte di questi titoli uscirà nel corso del 2021, mentre per alcuni la data di uscita era già stata annunciata tempo fa:

Hitman 3 – 20 gennaio 2021

– 20 gennaio 2021 Kena: Bridge of Spirits – marzo 2021

– marzo 2021 Returnal – 19 marzo 2021

– 19 marzo 2021 Solar Ash – Giugno 2021

– Giugno 2021 Little Devil Inside – Luglio 2021

– Luglio 2021 Ghostwire: Tokyo – Ottobre 2021

– Ottobre 2021 Stray – Ottobre 2021

– Ottobre 2021 Ratchet & Clank: Rift Apart – 2021

– 2021 Horizon Forbidden West – 2021

– 2021 Project Athia – Gennaio 2022

– Gennaio 2022 Pragmata – 2023

A margine della conferenza, il ceo di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha dichiarato che quello di PlayStation 5 non solo è stato il miglior lancio di sempre per la compagnia giapponese, ma si è anche rivelato il miglior lancio della storia per una console. Da notare, però, che non sono stati diffusi i dati di vendita.