Un nuovo Nintendo Direct all'orizzonte?

È possibile che Nintendo si stia preparando per un nuovo Direct. Probabilmente la Casa di Kyoto intende presentare le novità in arrivo su Switch nel corso del 2021.

L’indiscrezione nasce dalla scoperta di diversi aggiornamenti dell’archivio legato ai Direct sul sito ufficiale Nintendo. Secondo quanto riportato su Reddit, infatti, la Grande N avrebbe modificato l’archivio più volte nel corso degli ultimi giorni, l’ultima delle quali proprio ieri. Si tratta di un’operazione che lascerebbe trasparire l’intenzione di mandare in onda una nuova trasmissione a stretto giro.

A questo punto possiamo immaginare che il prossimo Direct, il primo del nuovo anno, sia ormai dietro l’angolo, ma come sempre attendiamo informazioni ufficiali a riguardo.

