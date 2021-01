Farthest Frontier è un nuovo city builder dagli autori di Grim Dawn

Avete fame di gestionali cittadini? Ebbene Crate Entertainment, lo studio che ha dato i natali all’hack & slash Grim Dawn, potrebbe avere il gioco giusto per voi: si tratta di Farthest Frontier, un nuovo city builder in arrivo prossimamente su PC.

Il gioco ci permetterà di guidare un gruppo di pionieri decisi a stanziarsi nelle terre selvagge ai confini del mondo conosciuto. Il nostro compito sarà quello di proteggere i coloni dai pericoli della natura incontaminata, provando al contempo a soddisfarne i bisogni di base e successivamente tentare di far crescere il centro cittadino. Avremo così l’opportunità di coltivare campi, raccogliere risorse, erigere palizzate e torri di guardia per difendere l’insediamento dagli aggressori, e far fronte anche alle minacce sanitarie che si propagheranno nel centro abitato.

L’uscita di Farthest Frontier è prevista su Steam nel corso del 2021. Segnaliamo, infine, che il gioco sarà disponibile in Accesso Anticipato lungo un periodo che gli sviluppatori ipotizzano possa durare dai quattro agli otto mesi.

