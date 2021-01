Rust Console Edition, l'uscita potrebbe essere dietro l'angolo

Annunciato sul finire del 2019, Rust Console Edition avrebbe dovuto vedere la luce del sole nel corso dell’anno che si è appena concluso, peccato che sia poi scomparso dai radar.

Ora la conversione dello sparatutto di stampo survival targato Facepunch è comparsa sul sito dell’ESRB, l’ente statunitente di valutazione dei videogiochi in uscita, lasciando intendere che il lancio su console sia ormai imminente.

Da notare che non è ancora stata definita una release ufficiale per Rust Console Edition, ma solitamente il processo di valutazione precede di poco l’uscita di un prodotto videoludico. Siamo dunque fiduciosi che non bisognerà attendere a lungo prima di vedere girare Rust su PS4 e Xbox One.

