Square Enix registra tre marchi legati a Final Fantasy VII

Nelle scorse ore sono spuntati ben tre nuovi marchi registrati da Square Enix che a vario titolo sembrano legati a Final Fantasy VII.

Stando a quanto riportato da Gematsu, infatti, la compagnia giapponese ha depositato le pratiche per la registrazione dei marchi “Ever Crisis“, “The First Soldier“, e per il logo della “Shinra Electric Power Company“.

Ever Crisis potrebbe in qualche modo richiamare alla mente gli spin-off Before Crisis e Crisis Core, rispettivamente pubblicati sul mercato mobile e per PSP. Per quanto riguarda The First Soldier, invece, questo potrebbe riferirsi a Sephirot, il principale antagonista del gioco.

Al momento non è però chiaro per quali utilizzi siano stati registrati questi nuovi marchi. Che siano legati ai prossimi episodi del remake di Final Fantasy VII? Solo il tempo potrà dircelo. O un annuncio ufficiale da parte di Square Enix, anche quello non guasterebbe.

