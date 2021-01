È passato un po’ di tempo dall’annuncio di Lords of the Fallen 2, ma CI Games ci tiene a sottolineare che non se ne è dimenticata. In un aggiornamento postato sul suo blog ufficiale, il publisher ha infatti fatto sapere di avere grandi piani in mente per la serie. Il seguito del soulslike di Deck 13, che nel frattempo è passato nelle mani del nuovo studio Hexworks, avrà uno scopo ancora più ampio del suo predecessore, e sarà il progetto più ampio a cui CI Games si è mai dedicata. Il motivo dietro questa scelta è presto detto: il publisher ci tiene a far sì che Lords of the Fallen diventi il suo prossimo franchise di punta, indicando dunque già da ora l’intenzione di produrre altri titoli all’interno di questa serie.

Sembra dunque che CI Games abbia grandi aspettative per Lords of the Fallen 2, del quale è stato rivelato anche il logo. Ancora nulla, per il momento, per quanto riguarda data di lancio o video di gameplay; ricordiamo, tra l’altro, che il gioco è previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Niente vecchia generazione, dunque.