Hitman 3: disponibile il preload su Xbox Series X|S e Xbox One

Buone notizie per i fan dell’Agente 47 dotati di console Microsoft: il preload di Hitman 3 è infatti già disponibile su Xbox Series X|S e su Xbox One. Ricordiamo che Xbox offre la possibilità di effettuare il preload prima dell’acquisto del gioco, quindi se avete intenzione di prendere la copia fisica non dovrete sentirvi penalizzati. Anche la dimensione del download sarà relativamente contenuta: pur includendo al suo interno tutti i livelli dei due capitoli precedenti, IO Interactive è riuscita a far sì che lo spazio occupato dal gioco non superasse i 100 GB. Ciò che non è riuscita a fare, però, è mantenere il segreto su quali location saranno disponibili.

Hitman 3 sarà disponibile a partire dal 21 gennaio 2020. Se nel frattempo siete curiosi di sapere come se la cava l’agente pelato più famoso dei videogiochi, potete fare un salto a leggere la nostra anteprima.