Stronghold: Warlords rinviato a marzo 2021

Sembra che Firefly Studios abbia bisogno di qualche settimana in più per portare a termine Stronghold: Warlords. Con un post su Twitter, lo studio ha infatti annunciato che la data di lancio del suo nuovo strategico, prevista per il 26 gennaio, sarà spostata al 9 marzo. Il motivo dietro questo secondo rinvio sta nel multiplayer: sembra che ci siano ancora alcuni problemi la cui risoluzione ha bisogno di più tempo del previsto. Firefly ha considerato anche l’opzione di rilasciare la funzionalità multiplayer in seguito, ma ha infine deciso di rinviare l’arrivo nei negozi del titolo.

Ricordiamo che Stronghold: Warlords è parte della famosa serie di strategici incentrata in larga parte sulla gestione del proprio castello, senza però dimenticare l’importanza degli aspetti militari. Allontanandosi dalla tradizionale ambientazione europea della serie, Warlods ci porterà a seguire le lotte per il potere del continente asiatico.