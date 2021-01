Presentato ad ottobre, King Arthur: The Knight’s Tale sarebbe dovuto entrare in Accesso Anticipato su Steam il 12 gennaio. Neocore Games ha però deciso di prendersi due settimane in più, posticipando la data in cui i giocatori potranno provare con mano una versione parziale del loro titolo al 26 gennaio. Il motivo sta nella incessante lotta al peggior nemico di ogni sviluppatore, i bug: “Anche se siamo consapevoli che l’Early Access si chiama così per un motivo, vogliamo assicurarci un buon grado di pulizia e che tutti i bug siano eliminati prima che iniziate la vostra avventura su Avalon.”

King Arthur: Knight’s Tale arriverà nel corso del 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e ci vede nei panni di un Morded rinato impegnato a radunare i cavalieri della Tavola Rotonda e porre fine al corrotto regno di un Re Artù non morto.