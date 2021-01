Cyberpunk 2077: un dataminer scopre informazioni sul multiplayer

Il multiplayer di Cyberpunk 2077 non è certo dietro l’angolo, visto che le ultime notizie in merito lo danno in arrivo per il 2022. Sembra però che nel codice dell’attuale versione del gioco ci sia già qualche accenno in merito: come riportato da DSOGaming, un dataminer si sarebbe infatti dato da fare per esaminare l’.exe del gioco, trovando alcune stringhe che indubbiamente di riferiscono a una modalità multigiocatore.

Scorrendo queste stringhe, possiamo scoprire la presenza della classica modalità Deathmatch, più di un’altra nota come Heist; forse un guardie e ladri in salsa Cyberpunk? Continuando a leggere, troviamo quelli che con tutta probabilità sono riferimenti alle classi che potremo scegliere: Solo, Assassin, Netrunner, Techie, ad indicare dunque che nel PvP non giocheremo con il nostro V. Infine, troviamo anche le immancabili frasi di conferma uccisione, che includono anche i casi in cui saremo noi stessi le vittime del nostro armamentario: “Sei riuscito a spedirti all’inferno! Per favore, restaci”.

Ovviamente, vista la lunga distanza che ancora ci separa dalla modalità multiplayer di Cyberpunk 2077, non è detto che queste scoperte finiscano per essere poi implementate.