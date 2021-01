Nuvole tempestose e nuove minacce si addensano all’orizzonte. In Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, il tartarugone è più minaccioso che mai e per poterlo fermare saranno indispensabili nuovi poteri. Per fortuna, Mario potrà contare su tutta la grazia della sua nuova forma felina, che possiamo vedere in azione nel trailer rilasciato da Nintendo.

Super Mario 3D World è la riedizione del titolo già uscito per Wii U, che include alcune aggiunte: una su tutte, il multiplayer online e locale fino a quattro giocatori. Disponibile a partire dal 12 febbraio su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, includerà anche il contenuto aggiuntivo Bowser’s Fury, che come mostrato nel trailer ci vedrà affrontare un Bowser all’ennesima potenza.

Nintendo ha inoltre annunciato un nuovo Nintendo Switch edizione speciale Mario (rosso e blu), che sarà disponibile a partire dal 12 febbraio presso rivenditori selezionati. La confezione includerà due controller Joy-Con rossi con laccetti blu, un’impugnatura Joy-Con blu, una base per Switch rossa e ovviamente la console, per la prima volta in colorazione rossa. Sono incluse anche una custodia blu e rossa e una pellicola protettiva per trasportare e mantenere sempre al sicuro la console.