Bethesda e Machine Games annunciano un gioco su Indiana Jones

Quando si dice una sorpesa che non ti aspetti: Bethesda ha da poco rivelato un nuovo progetto che avrà come protagonista l’archeologo più famoso del cinema. Stiamo ovviamente parlando di Indiana Jones, il cui gioco sarà sviluppato da Machine Games, già ben noti per essere le menti creative dietro al reboot di Wolfenstein, avrà Todd Howard nel ruolo di executive producer e vedrà la collaborazione di LucasFilm Games. Per chi già inizia a domandarsi se questo progetto sarà un remake di qualche vecchia gloria, Bethesda ha la risposta pronta per voi: a quanto pare, Indy non tornerà a mettere mano a macchine infernali o a visitare imperatori cinesi, dedicandosi piuttosto a un’avventura del tutto nuova.

Oltre a queste informazioni e al breve teaser, Bethesda non ha rivelato altro, specificando anzi che ci vorrà un po’ prima di avere notizie più concrete; indice, dunque, che i lavori sul prossimo capitolo videoludico della saga di Indiana Jones è ancora nelle fasi iniziali di produzione. Il teaser in sè, però, potrebbe nascondere alcuni indizi: fra gli appunti di Indy, ad esempio, possiamo vedere una ziqqurat. Probabile segno di un’ambientazione mesoamericana?